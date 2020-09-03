Biga’da kaçak sigara operasyonu
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 70 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON, 5 BİN 600 BANDROLSÜZ BOŞ MAKARON VE 80 KİLOGRAM BANDROLSÜZ KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çanakkale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Biga ilçe merkezinde bazı iş yerlerine yaptıkları operasyonda çok sayıda bandrolsüz ürün geçirildi. İş yerlerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda satışa hazır vaziyette, 70 bin adet doldurulmuş makaron, 5 bin 600 bandrolsüz boş makaron ve 80 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Cumhuriyet savcının talimatıyla bandrolsüz ürünlere el konulurken, söz konusu 5 işletme sahibi; Ö.T, Y.T, B.T.P. G.T. ve B.A.H.T. gözaltına alındı.
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