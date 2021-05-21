Biga’da 9 koyun yağmur sularına kapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 9 koyun yağmur sularına kapılarak telef olurken, 10 dönüm mısır ekili arazi sular altında kaldı.

Biga´da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi ile 40 küçükbaş hayvanı bulunan Nevzat Güzelsoy’un 9 koyunu sel sularına kapılırken, 10 dönüm mısır tarlası göle döndü. Biga kaymakamı Mustafa Can, "İlçemizde bugün yaşanan aşırı yağıştan dolayı Kalafat köyümüzde derenin taşması ile bir koyun çiftliğini su bastı. 9 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca Kaşıkçıoba köyümüzde 10 dönüm mısır ekili tarla su altında kaldı. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.