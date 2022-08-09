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Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 09.08.2022, 12:13
Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. ve V.Y.’nin doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durdu. Şahısları gözaltına alan ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bidon içerisindeki salçanın içerisine zulalanmış 465 gram uyuşturucu madde geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

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