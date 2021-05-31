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Biçerdöverden sıçrayan kıvılcım 200 dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde buğday ekili tarlada, biçerdöverden sıçrayan kıvılcım nedeni ile çıkan yangından dolayı 200 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Asayiş 31.05.2021, 11:16
Biçerdöverden sıçrayan kıvılcım 200 dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde buğday ekili tarlada, biçerdöverden sıçrayan kıvılcım nedeni ile çıkan yangından dolayı 200 dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Olay, Silvan ilçesine bağlı Çakılıtaş Mahallesi’nde meydana geldi. 5 kişiye ait olan 200 dönümlük ekili alanda, biçerdöver makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeni ile yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki mahalle sakinlerinin de desteği ile uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vatandaşlar, ekinler toplanana kadar kendi aralarında nöbet tutma kararı alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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