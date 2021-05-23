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Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde biçerdöver ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 12:15
Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde biçerdöver ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Taş ocağı mevkisinde biçerdöver ile Ford marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.C. ile M.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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