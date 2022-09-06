Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan V.U. (19) kalçasından yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. V.U. kendisini yanından geçen E.A.’nin (18) bıçakladığını belirterek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.