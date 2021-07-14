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Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Asayiş 14.07.2021, 17:09
Bıçaklı saldırıda yaralandı
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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.D.A. (27) sol kol, kulak ve kafasından yaralandı. Kanlar içinde kalan M.D.A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.Ç.’yi gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.
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