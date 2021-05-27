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Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Asayiş 27.05.2021, 17:49
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan K.İ.(45) belinin yan kısmından ve her iki elinden yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan K.İ. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen C.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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