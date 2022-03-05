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Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadel
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.
Bıçaklı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi
Bıçaklı kavgada yaralanan diğer genç de yaşamını yitirdi.
Asayiş 05.03.2022, 01:42
Bıçaklı kavgada yaralanan diğer genç de yaşamını yitirdi.
Bucak’ta yaşanan olayda 3 kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Toprak T, yanında bulunan bıçakla Burak Akgöz (31) ve Mehmet Daşdiken’i (22) yaraladı ve şahıslar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akgöz, hastanede yaşamını yitirirken, saatler sonra ikinci acı haber geldi. Ameliyata alındığı öğrenilen Mehmet Daşdiken’inde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinden kaçan ve daha sonra yakalan şüpheli Toprak T’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.