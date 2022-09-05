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Bıçaklı gaspçı tutuklandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bakkala giren gaspçı, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 05.09.2022, 15:07
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bakkala giren gaspçı, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bakkalda meydana geldi. 15 yaşındaki İ.Y. İsimli genç, bakkala girdi ve işyeri sahibi M.F’den sigara istedi. Sigarayı eline alan şüpheli, elindeki bıçağı bakkal sahibine sallamaya başladı. O sırada devriye atan polis ekipleri, olayı fark ederek şüpheli kıskıvrak yakaladılar. İ.Y. İsimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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