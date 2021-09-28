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Bıçaklı cinayet zanlısı 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun’da kendisine bıçakla saldıran ve aynı bıçak yere düşünce alıp kendisine saldıranı boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.09.2021, 15:55
Bıçaklı cinayet zanlısı 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun’da kendisine bıçakla saldıran ve aynı bıçak yere düşünce alıp kendisine saldıranı boynundan bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nejat Yaman Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada 16 yaşındaki O.F.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.F.Y., ölen şahsın kendisinden bonzai istediğini, çıkan tartışmada bıçakla saldırdığını, bıçak yere düşünce alıp koluna doğru salladığında eğilince boğazına geldiğini ileri sürdü.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.F.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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