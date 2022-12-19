Bıçaklanarak öldürülen kadının davasında 3. duruşma görüldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel’in davasının 3. duruşması görüldü.

4 Kasım 2021 tarihinde Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi’nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel, takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı iddia edilen Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı. Saldırgan, Tuncel’i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Gezici, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan şahıs ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Saldırgan, tedavisinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili 3. duruşma bugün yapıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İlknur Gökay Tuncer’in eşi Caner Tuncel ile çalışma arkadaşları hazır bulunurken, anne Nevin Mıdık ve maktulün kardeşi Özgür Gökay, Tekirdağ Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık Gezici, söz isteyerek maktul İlknur Gökay Tuncer ile 9 yıldan beri birlikte olduklarını, fakat ailesinden gizlediğini söyledi. Daha sonra, duruşma görüldüğü esnada duruşmanın düzenini bozduğu için anne Mıdık, SEGBİS odasından çıkarıldı. Mahkeme Başkanı Alihan Orhan, bir önceki duruşmada sanık hakkında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesinden istenen cezai ehliyet raporunun dosyaya gelmediğini aktardı.

Verilen aranın ardından sanık Gezici’nin tutuklu halinin devam etmesi kararlaştırılırken, duruşma 8 Şubat 2023 tarihine ertelendi.