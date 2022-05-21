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Bıçaklanarak öldürülen Diş Hekimi Şeyma Biran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı
Kadıköy’deki ofisinde bıçaklanarak öldürülen diş hekimi Şeyma Biran’ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Asayiş 21.05.2022, 12:35
Kadıköy’deki ofisinde bıçaklanarak öldürülen diş hekimi Şeyma Biran’ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1’inci katındaki dairesinde bıçaklanarak öldürülen 64 yaşındaki Diş Hekimi Şeyma Biran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Biran’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Biran’ın yarın Şakirin Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.