Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi
SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE İKİ GÜN ÖNCE GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 16 YAŞINDAKİ SURİYE ASILLI EYMEN HAMMAMİ, SAMSUN VALİSİ DR. ZÜLKİF DAĞLI’NIN DA KATILDIĞI CENAZE TÖRENİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki gün önce gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın da katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.
16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami’nin cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumundan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Acılı ailesi tabutun üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. Daha sonra tekbirler getirilerek cenaze evinin önünde omuzlarda taşındı. Cenaze daha sonra Yeni Mahalle Mezarlığına götürülerek gasilhane önünde cenaze namazı kılınıp gözyaşları içinde defnedildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Vezirköprü İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.
Eymen’in cenazesinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi güvenlik önlemi aldı. Eymen’in ağabeyi İbrahim Hammami, “Devlete güveniyorum. Kardeşim Türk sporuna emek verdi, temsil etti. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyoruz. Ben de Türk vatandaşı ile evliyim. Hepimiz kardeşiz” dedi.
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