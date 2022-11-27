Bıçaklanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Samsun’da kavga ettiği ev arkadaşının arkadaşı tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25) evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı olan ve bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Baran Ö.(21) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavga apartmanın merdivenlerinde devam etti. Bu sırada Kemal Abdüssamet Bakır’ın Baran Ö.’yü sırtından ve baldırından bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır’ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır’ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu. Bakır’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.