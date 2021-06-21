Bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunuyor

Sivas’ta gençler arasındaki bıçaklı kavgada bıçaklanan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kadıburhanettin Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan E.A (24) ile B.Y.(25) karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.Y., E.A.’yı bıçakla göğsünden ve bacağından yaraladı. Ağır yaralanan E.A. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine, kargada yaralanan B.Y. ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.