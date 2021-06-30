Bıçakla yaralamaya 1 gözaltı

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.C.Ç yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayın şüphelisi B.Y.’yi gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.