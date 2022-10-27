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Bıçakla gaspa teşebbüse 4 yıl 2 ay hapis
Samsun’da bir kişiye bıçak çekerek para istediği iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 27.10.2022, 17:54
Samsun’da bir kişiye bıçak çekerek para istediği iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Y.B.’ye bıçak çekerek para istediği iddia edilen B.M. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan B.M. mahkemece "gaspa teşebbüs" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.