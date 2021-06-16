Bıçakla çevreye saldıran genci mahalleli tekme tokat dövdü

Esenyurt’ta iddiaya göre alkol alıp çevreye saldıran 2 şahıs, mahallenin gençleri tarafından tekme tokat dayak yedi. Park dubalarının havaya uçuştuğu kavgada yerde tekmelenen genç cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya karışan gençler ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün 18.00 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol alıp çevreye rahatsızlık veren bir genç ve arkadaşı, mahallenin gençleri tarafından uyarıldı. Bu uyarılara küfür ile karşılık veren gençlerden biri daha sonra bıçakla etrafa saldırmaya başladı. Bu duruma sinirlenen gençlerinde karşılık vermesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Park dubalarının havada uçuştuğu kavgada yere düşürdükleri genci tekme tokat dövdüler. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olaya karışan şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdüler. Kavga ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.