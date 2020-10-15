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Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi adliyeye sevk edildi
P.P. SAMSUN ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 15.10.2020, 15:29
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Samsun’da bir kişinin bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.B. yaralanarak hastanelik oldu. Polis olayla ilgili U.G. ve P.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18’den küçük olan P.P. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, P.P. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan P.P. ve U.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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