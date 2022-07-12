Bıçakla 2 kişiyi kovaladı, yetmedi otomobilin lastiklerini bıçakladı...O anlar kameradı

Antalya’da bir şahıs trafikte tartıştığı kişileri yerden aldığı bıçakla kovaladı, daha sonra otomobilin lastiklerini bıçakla kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü arasında tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücülerden biri yerdeki bıçağı alıp 2 kişiyi kovaladı. Şahıslar kaçarken elinde bıçak olan şahıs, hırsını alamayınca kaçan şahısların aracının 4 lastiğini bıçakladı. Yaşanan anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.