Bıçak darbeleriyle yaralanan kadının davasında reddi heyet talebi reddedildi

İzmir’de birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılandığı davada, müşteki avukatlarının reddi heyet talebi üst mahkemece reddedildi.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde 30 Ağustos 2021’de bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aysel Perkgün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Perkgün’ün birlikte yaşadığı Feyzo Duran ise gözaltına alındı. İlk ifadesinde kendi kendini yaraladığını söyleyen Aysel Perkgün, tedavi sürecinde ifade değiştirerek, kendisini yaralayanın birlikte yaşadığı Feyzo Duran olduğunu iddia etti. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Feyzo Duran hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Feyzo Duran, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Aysel Perkgün, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, müşteki Aysel Perkgün’ün avukatının önceki duruşmadaki reddi heyet talebinin üst mahkemece reddedildiğini ve davanın görülmesine devam edileceğini bildirdi. Mahkeme başkanı ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan yürütülen soruşturmada Aysel Perkgün hakkında Adli Tıp Kurumunun "kanında uyuşturucu izine rastlanmadı" şeklinde rapor verdiğine ve soruşturmadan "takipsizlik" aldığına dair evrakın mahkemeye ulaştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.