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Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

ŞANLIURFA’DA BİBER YÜKLÜ KAMYONETİN TAKLA ATARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 15.10.2020, 13:02
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Biber yüklü kamyonet takla attı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da biber yüklü kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 50’nci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, düz yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kamyonetin kasasına fazla biber çuvalı yüklenmesi nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada biberler yola saçıldı. Yol uzun süre tek taraflı olarak trafiğe kapandı.

Biberler kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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