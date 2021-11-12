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“Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Kastamonu’da başlatıldı.

Asayiş 12.11.2021, 16:53
“Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Kastamonu’da başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, Kastamonu’da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir’in katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 2018 yılından bugüne kadar trafikte alınan önlemler sayesinde ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Cumhuriyet Meydanı’nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı olarak trafikte emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına uymalarına dikkat çekmek amacıyla “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Hazırlattıkları broşürlerde durumu açıkça gösterdiklerini kaydeden Mehmet Ersoy: “Ölümlü trafik kazalarında yaralanmaların yüzde 60’ının azalmasına neden oluyor. Bu kadar önemli bir aracı kullanmadan trafiğe çıkmanın hepimizin, sürücü ve yolcularımızın can emniyeti bakımından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bu amaçla da iki haftadır tanıtımını yaptığımız uygulama ile ilgili bugünde bütün Türkiye’de saat 15.30 itibariyle sahada uygulama yapıyoruz. Her trafik noktasında trafikçilerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, bütün görevlilerimiz sahada vatandaşlarımıza bir kez daha emniyet kemeri takmanın trafik güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bugün Jandarma Komando Eğitim Alayındaki mezuniyet töreni münasebetiyle Jandarma Genel Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımız ile diğer komutanlarımızla birlikte Kastamonu’daydık. Bu vesile ile bu saatte de burada olunca bizde Kastamonu’daki uygulamaya kısa bir süre de olsa idrak etmek, bu kampanyada var olmak istedik. Sizlerde bugünlere kadar kırmızı düdükten bu son kampanyamıza kadar kırmızı çizgimiz, yaya önceliğimiz veya ’bi hareketine bakar hayat’ kampanyalarımıza gösterdiğiniz ilgiye, bu güne kadar yaptığımız kampanyalarda trafik kazalarında ve ölümlü trafik kazalarında 2018 yılından bu tarafa yarı yarıya sağladığımız başarıya verdiğiniz katkı ve desteğe, vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde trafiğe çıkmalarına özendirici yayınlardan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız nice seyahatler diliyoruz” dedi.

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