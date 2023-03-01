Beytüşşebap’ta dev kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde yüksek yerden savrulan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yol, ekiplerin çalışmasıyla kısa sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Alınan bilgilere göre, Beytüşşebap’ın Hisarkapı köyü mevkiinde sabah 05.00 sularında heyelan meydana geldi. Yola savrulan kaya parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri ve karayollarına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yola savrulan kaya parçalarını temizledikten sonra ulaşım tekrar sağlandı.