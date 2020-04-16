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Beyşehir’in bir mahallesinde karantina tedbirleri sürüyor

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KARANTİNAYA ALINARAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI GETİRİLEN ESENCE MAHALLESİ’NDE KORONA VİRÜSE KARŞI YÜRÜTÜLEN ÖNLEMLER SÜRÜYOR.

Beyşehir’in bir mahallesinde karantina tedbirleri sürüyor

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE KARANTİNAYA ALINARAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI GETİRİLEN ESENCE MAHALLESİ’NDE KORONA VİRÜSE KARŞI YÜRÜTÜLEN ÖNLEMLER SÜRÜYOR.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:25
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Beyşehir’in bir mahallesinde karantina tedbirleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde karantinaya alınarak sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilen Esence Mahallesinde koronavirüse karşı yürütülen önlemler sürüyor.

Alınan tedbirler çerçevesinde, yerleşim merkezinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de evlerde aile fertlerini sağlık taramasından geçiriyor. Bu kapsamda oluşturulan 7 farklı ekibin bin 500 kişiyi taramadan geçiren bir çalışma yürüttüğü belirtildi. Taramanın ardından şikayetleri olan bazı hastaların ise yerleşim merkezine yönlendirilen ambulanslar tarafından hastaneye nakledildiği öğrenildi.

Bu arada, taramalar esnasında bazı şüpheli vakaların belirlenmesi sebebiyle karantina tedbirlerinin 22 Nisan Çarşamba gününe kadar süreceği ifade edildi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, karantina tedbirlerinin hayata geçirildiği yerleşim merkezinde yeni vakalar tespit edildiğini duyurdu. Bundan dolayı karantina süresinin süreceği bilgisini paylaşan Samancı, "Bazı hemşehrilerimizin arazi yollarını kullanarak mahalle dışına kaçak olarak çıktıkları, diğer vatandaşlarımızla temasta bulundukları bilgileri gelmektedir. Bu şartlar altında yeni vakaların önüne geçmemiz mümkün olmamakta, karantina süresi uzamakta ve ilave tedbirlerin alınması zaruriyeti ortaya çıkmaktadır. Kıymetli hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz, lütfen karantina süresi boyunca kendi sağlığımızı ve diğer hemşehrilerimizin hayatlarını tehlikeye atmayalım. Ne kadar evde kalırsak bu salgından o kadar çabuk kurtulur, ailemizle birlikte güzel zaman geçirmeye, üretmeye sağlıkla devam ederiz. Lütfen evde kal, evde hayat var" dedi.

Beyşehir’in Esence Mahallesinde 1 Nisan 2020 tarihinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında karantina tedbirleri hayata geçirilmiş, karantinanın ise ikinci bir emre kadar süreceği duyurulmuştu.

Beyşehir ilçe merkezinde yaşadığını belirten Hacı İbrahim Sevgili, kendisinin de bu mahallede evinin olduğunu aktardı. Devam eden karantina tedbirleri nedeniyle yöredeki çiftçilerin de ekili tarlalarında faaliyetlerine izin verilmediği için zor günler yaşadığını söyleyen Sevgili, “İşte çiftçiler ekinlerine ilaç atacak atamıyor. Benim de sürülecek arazim var ama ben de traktörüm karantinadaki mahallemdeki evimde olduğu için gelip traktörümü çıkarıp da tarlamı süremiyorum. Yerleşim dışında olsa traktörüm gelip sürerim. Bu sıkıntılara da bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

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