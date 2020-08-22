Beyşehir’de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MICIR DÖKÜLEN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ DE YARALANDI.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin mıcır dökülen yolda kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezinden Huğlu istikametine giderken karayolunun 6.kilometresinde Davutlar mevkisinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla mıcır dökülen yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Yol üzerinde devrilerek ters dönen araçtan dışarı fırlayan Kayhan Dikkaya (22) olay yerinde can verdi. Kazada yaralanan Ahmet S., Tunahan B., Onur S. ve Emre D. olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Huğlu’daki silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı öğrenilen kazada hayatını kaybeden Dikkaya’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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