Beyrut Limanı’ndaki silonun sağlam kısımları anıt olacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı’ndaki kuzey kısmı tamamen yıkılan silonun sağlam kalan kısımlarının anıt olarak korunacağını duyurdu.

Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından geride kalan enkaz ve büyük hasar gören tahıl silolarında yaklaşık 2 aydır yangınlar çıkıyor. Devam eden yangınlar nedeniyle tahıl silosunun kuzey kısmındaki son 8 blok, sabah saatlerinde yıkılmıştı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile tahıl silosunun durumunu görüşmek üzere bir araya geldi. Mikati, görüşmede Beyrut Limanı’ndaki kuzey kısmı tamamen yıkılan silonun sağlam kalan kısımlarının anıt olarak korunacağını belirtti.

Yıkılmasına karar verilmişti

Öte yandan Nisan ayında söz konusu siloların yıkılmasına karar verilmişti. Ancak 2 yıl önceki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının itirazı üzerine karar askıya alınmıştı. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020’de 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen faciada 200’den fazla kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmış, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı.