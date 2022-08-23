Beyrut Limanı’ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda iki yıl önce meydana gelen patlamada harabeye dönen tahıl silosunun kuzey kısmındaki tüm bloklar yıkıldı.

Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından geride kalan enkaz ve büyük hasar gören tahıl silolarında yaklaşık 2 aydır yangınlar çıkıyor. Devam eden yangınlar nedeniyle tahıl silosunun kuzey kısmındaki son 8 blok, sabah saatlerinde yıkıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, limandan yoğun toz bulutu yükseldi. Silonun kuzey kısmındaki diğer silolar ise 31 Temmuz’da ve patlamanın 2. yıl dönümüne denk gelen 4 Ağustos’ta çökmüştü. Böylece silonun sadece güney kısmındaki bloklar ayakta kalırken, henüz çökme risklerinin olmadığı belirtildi.

Yıkılmasına karar verilmişti

Öte yandan; Nisan ayında söz konusu siloların yıkılmasına karar verilmişti. Ancak 2 yıl önceki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının itirazı üzerine karar askıya alınmıştı. Beyrut limanında 4 Ağustos 2020’de 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu meydana gelen faciada 200’den fazla kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi de yaralanmış, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı.