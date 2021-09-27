Beyrut Limanı’ndaki patlamaya ilişkin soruşturma ikinci kez askıya alındı

Lübnan’daki Beyrut Limanı patlamasına ilişkin yürütülen soruşturma, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk’un davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulunmasının ardından ikinci kez askıya alındı.

Lübnan’da 4 Ağustos 2020’de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturma ikinci kez askıya alındı. Soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar’ın eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk’un ifadeye çağırmasının ardından Al-Machnouk, davanın başka bir yargıca devredilmesi talebinde bulundu. Bitar, Beyrut Temyiz Mahkemesi’nin dava hakkındaki kararına kadar soruşturmaya devam edemeyecek.

Soruşturmayı yürüten ilk Yargıç Fadi Sawan’ın şubat ayında görevden alınmasının ardından soruşturma ikinci kez askıya alınmış oldu. Patlamada yakınlarını kaybeden aileler ise duruma tepki gösterdi.

Temmuz ayında eski Başbakan Hassan Diyab ve bazı üst düzey yetkilileri ifadeye çağıran Bitar, meclise üç eski bakanın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden bir mektup göndermişti. Bitar, soruşturma kapsamında eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski İçişleri Bakanı Nouhad Al-Machnouk ile eski Bayındırlık Bakanı Youssef Finianos’u sorgulamak istemişti. Diyab hakkında mahkemeye getirilmesi kararı çıkaran yargıç Bitar, ifadeye gelmeyen eski Bakan Finianos hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos 2020’de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.