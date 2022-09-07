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Beypiliç’te çalışan 45 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bolu’da bulunan Beypiliç fabrikasında çalışan 45 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Asayiş 07.09.2022, 15:59
Bolu’da bulunan Beypiliç fabrikasında çalışan 45 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da faaliyet gösteren Beypiliç tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 45’i, gece ve sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kent merkezindeki hastanelere gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde işçilerin zehirlendiği belirlendi. İşçiler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikada bulunan yemeklerden ve içme sularından numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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