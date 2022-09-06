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Beypazarı’nda otomobil takla attı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Asayiş 06.09.2022, 19:20
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı’nın Karaşar Mahallesi yol güzergahında ilerleyen Hasan Kaya idaresindeki 06 TU 783 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik kazası sonucu yaralanan sürücü Kaya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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