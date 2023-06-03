Beypazarı’nda İnözü Deresi taştı: Ağaçları yerinden kopardı
SON GÜNLERDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU ANKARA’DA DERELER TAŞMAYA DEVAM EDİYOR.
Asayiş 03.06.2023, 19:55
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde İnözü Deresi taştı, ağaçları yerinden kopardı.
Beypazarı ilçesinden geçen İnözü Deresi, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak sonrası taştı. Su taşkını ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu.