Beypazarı’nda İnözü Deresi taştı: Ağaçları yerinden kopardı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde İnözü Deresi taştı, ağaçları yerinden kopardı.

Beypazarı ilçesinden geçen İnözü Deresi, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak sonrası taştı. Su taşkını ağaçları yerinden kopararak metrelerce sürükledi. Mahalle sakinleri tarafından kayıt altına alının görüntüler ise vatandaşların endişelenmesine sebep oldu.