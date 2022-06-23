banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Beypazarı’nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Asayiş 23.06.2022, 22:26
Beypazarı’nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Beypazarı Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya mevkide bulunan kullanılmayan ahşap 2 katlı evde henüz sebebi öğrenilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ahşap evin boş olması sebebiyle can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu