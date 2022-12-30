Beypazarı yolunda feci kaza: 1 ölü

Ankara Beypazarı D-140 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre ticari araç sürücüsü 71 yaşındaki Kamil Uslu, Beypazarı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabilen Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.