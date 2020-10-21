Beyoğlu’ndaki pompalı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Beyoğlu’nda iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu Kasım Kurt’un öldürülmesi olayına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili her iki aileden toplam 5 kişi tutuklandı.

Olay, 4 Ekim Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde meydana gelmiş, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonucu iki kişi yaralanmış, Kasım Kurt (50) yaşamını yitirmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak sorgulamak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Polisin yaptığı aramalarda, 5 adet tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan her iki aileden toplam 10 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelilerinden Ali B. ve Hüsni B.’nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre, iki aile arasındaki husumetin bir kadın ve erkeğin arasındaki sosyal medya mesajlaşmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.