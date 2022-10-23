Beyoğlu’nda yaşlı kadının katil zanlısı komşusu çıktı

Beyoğlu’nda hırsızlık için girdiği evde uyuyan yaşlı kadının kolundaki bilezikleri almaya çalışan ve direnen kadını boğazını keserek öldüren zanlı, yaşlı kadının komşusu çıktı. Yakalanan zanlının ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren zanlı Baran U., girdiği dairede uyuyan 66 yaşındaki Mevlüde A.‘nın kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. O esnada uyanan yaşlı kadın ile zanlı arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası zanlı Baran U., eline aldığı bıçakla yaşlı kadının boğazını keserek öldürüp bileziklerini de alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra eve gelen yaşlı kadının kızı, annesini kanlar içinde görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaya ve araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mevlüde A.’nın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık amaçlı binaya giren zanlının yaşlı kadının komşusu olduğunu tespit etti. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, kısa sürede zanlı Baran U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı Baran U., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının olay yerinden kaçtığı ve kuyumcuya girdiği anlar kamerada

Olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, zanlının cinayetten önce motosikletle binanın önüne geldiği anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Binaya girdikten sonra zanlının çıkarken evine girerek üzerindeki elbiseleri değiştiği ve hiçbir şey olmamış gibi motosiklete binerek oradan uzaklaştığı görüldü. Zanlının cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçtığı ve sonrasında kuyumcuya girerek altınları bozdurduğu anlar da kameralara yansıdı.