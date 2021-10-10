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Beyoğlu’nda yaralı gencin hastaneye bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda silahla karnından yaralanan bir genç, arkadaşları tarafından hastaneye bırakıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin hastane önüne bırakıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Asayiş 10.10.2021, 18:49
Beyoğlu’nda yaralı gencin hastaneye bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda silahla karnından yaralanan bir genç, arkadaşları tarafından hastaneye bırakıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin hastane önüne bırakıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, 2 Ekim’de Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Çölgeçen henüz bilinmeyen bir nedenle silahla karnından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından gencin arkadaşları, yoldan durdurduğu bir otomobille yaralı genci Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi girişinde bulunan sedyeye bıraktı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahale rağmen hayatını kaybetti. Yaralı gencin arkadaşları ise hastaneden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan gencin getirildiği otomobilden sedyeye bırakılması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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