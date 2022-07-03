Beyoğlu’nda yapılan denetimde 37 bin 659 TL ceza uygulandı; 3 korsan taksi yakalandı

İstanbul’da kurulan çok sayıda denetim noktasında korsan taksi, abartı egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Beyoğlu’nda yapılan denetimde 37 bin 659 TL para cezası uygulanırken 3 korsan taksi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri İstanbul’un farklı noktalarında kurulan denetim noktalarında korsan taksi, abartı egzozu, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Beyoğlu Şişhane’de gerçekleşen denetimde durdurulan araçların ve motosikletlerin motor ve egzozları kontrol edilerek, herhangi bir abartı egzoz sistemi ya da modifiyenin mevcut olup olmadığına detaylı şekilde bakıldı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da kontrol edilirken, korsan taksi olup olmadığı konusunda detaylı inceleme yapıldı.

30 bin 691 TL para cezası kesildi.

Uygulama noktasında durdurulan 34 FK 3355, 34 EPH 654 ve 77 AH 962 plakalı 3 otomobilin korsan taksi olduğu ortaya çıktı. Korsan taşımacılık yapan 3 araca toplam 28 bin 875 TL para cezası uygulandı. Şoförlere ise bin 821 TL toplamda ise 30 bin 691 TL para cezası kesildi. Araçlar ise bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.

Abartı egzozu takılı olan 34 HT 2525 plakalı otomobile bin 824 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim noktasında durulan bir motosikletli sürücünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Motosikleti bağlanan sürücüye 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Bezle plakayı kapatan kurye polisin gözünden kaçmadı

Plakanın üzerini bezle kapatan motosikletli kurye denetim noktasında yakayı ele verdi. Kuryeye plakayı görünür hâlde tutmadığı için 750 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda kask da takmayan kuryeye kask takmadığı için de 196 TL idari para cezası kesildi.

Aynı zamanda denetim noktasında durdurulan bir otomobile cam filmi yaptırmaktan dolayı 427 TL, başka bir otomobile ise plakayı farklı bir yere monta etmek 166 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.