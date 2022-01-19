Beyoğlu’nda yangın paniği...Yangına uykuda yakalandılar

Beyoğlu’nda yabancı uyrukluların kaldığı evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangına uykuda yakalananlar kendilerini eşyalarıyla dışarıya attı.

Beyoğlu Gülleci Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katıda iddiaya göre elektrikten kaynaklı yangın meydana geldi. Uykuda yakalana yabancı 4 kişi panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede sönerken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

(MH-ZA-