Beyoğlu’nda yangın paniği

Kasımpaşa’da 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye aracıyla giremeyen ekipler ise olay yerine koşarak geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa’da bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak olay yerine gelen ekipler sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı. Yangının çıktığı binaya varmakta güçlük çeken ekipler, gerekli ekipmanlarını da alarak yaya şekilde koşar halde yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.