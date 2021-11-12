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Beyoğlu’nda yangın: Nikah günlerinde evleri yandı

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerce söndürülürken binada hasar meydana geldi. Binada yaşayan bir çiftin bugün nikah töreni olduğu öğrenilirken, yangın havadan görüntülendi.

Asayiş 12.11.2021, 16:11
Beyoğlu’nda yangın: Nikah günlerinde evleri yandı

Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerce söndürülürken binada hasar meydana geldi. Binada yaşayan bir çiftin bugün nikah töreni olduğu öğrenilirken, yangın havadan görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı anda binada olan iki kişi dumanları fark edince kendilerini dışarı attı. Çatı katının alevler içinde kaldığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

“Çocukların nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi”

Binada Eren ve Eda isminde yeni evli bir çiftin yaşadığı öğrenildi. Çiftin bir ay önce düğün yaptıkları, bugün de nikah törenleri olduğu ortaya çıktı. Binada yaşayan çiftin akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, “Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var” dedi.

“Yeni evlenmişlerdi, onların da eşyaları yanmıştır”

Yangını gören bir mahalle sakini, “Allah razı olsun, itfaiye 10 dakikada geldi ve yetiştiler. Yetişememiş olsalar çok büyük bir yangın olabilirdi. Allah hepimizi korudu. İçeride iki kişi vardı, dumanı görünce hemen dışarı kaçtılar” dedi. Öte yandan, binada yaşayan bir çiftin bugün nikahı olduğunu söyleyen mahalle sakini, “Yeni evlenmişlerdi onlar, bugün nikahları vardı. Onların da eşyaları içeride yanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Dışarı bakınca ambulansları ve polisleri gördüm”

Yanan binanın sahibi olduğunu söyleyen Gönül Yılmaz, “Ben aşağıda, kendi evimdeydim. Dışarı bakınca ambulansları ve polis araçlarının bizim eve baktıklarını gördüm. Burada benim kiracılarım oturuyor. Dönüp baktığımda yandığını gördüm ama neden yandığını bilmiyorum. İçeride kimse yok” şeklinde konuştu.

Yangın havadan görüntülendi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, binadan yükselen dumanlar da drone ile görüntülendi.

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