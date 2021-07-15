Beyoğlu’nda yangın, 3 katlı bina tahliye edildi

Beyoğlu’nda 3 katlı binada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binada yaşayan engelli bir adam mahalleli tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Sipahi Fırını Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 18:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yangının çıktığı binada yaşayanlardan birinin yürüme engelli olduğu öğrenildi. Bunun üzerine mahallelilerden bazıları yaşlı adamı kurtarmak için çatısı yanan binanın içine girdi. Bir süre sonra yaşlı adam tekerlekli sandalye ile dumanların arasından çıkarıldı. Yaşlı adamı binadan çıkaranlardan biri olduğunu söyleyen Celal Tur, “Biz camideydik, oradan çıktık. Kalp krizi geçiren bir abla vardı, onu ambulansa bindirip yolladık. Bir abi de benim ev yanıyor dedi. Koşa koşa geldik, içeride engelli bir abimiz vardı onu çıkarttık. Ablayı çıkarttık. Yukarıda yangın başlamıştı, itfaiye müdahale etti. Şu anda yangını söndürme çalışması devam ediyor. Engelli olan vatandaş yanan binanın içindeydi. Engelli vatandaşı biz çıkarttık. Şahsen tanımıyorum ama komşumuz oluyor. Durumu şu anda iyi, gölge bir yere aldık. Şu anda dinleniyor” dedi.

Yangın söndürüldü, mahalleli rahat bir nefes aldı

Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, yanan binaya hızlıca müdahale ederek büyümesini önledi. Yangın yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucunda söndürülürken mahalleli de rahat bir nefes aldı.

Binada inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.