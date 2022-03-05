Beyoğlu’nda Ukraynalılardan savaş karşıtı eylem

Beyoğlu’nda Ukraynalılar ülkelerindeki savaşı protesto etti.

Ukraynalılar, saldırıların 10’uncu gününde de Beyoğlu’nda bir araya geldi. Yaklaşık 150 kişilik grup Tepebaşı’nda toplanarak, savaş karşıtı sloganlar attı ve üzerinde “Savaşa hayır” yazan dövizler taşıdı. Saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için de saygı duruşunda bulunuldu. Ukraynalıların yaptığı protestoyu izleyen bir Rusya vatandaşı ise, “Ben Rusyalıyım ve ülkem tamamıyla izole durumda. Bu bir savaş, bunu desteklemek imkansız” dedi.