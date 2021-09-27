banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Beyoğlu’nda torbacılara yönelik operasyon: 37 şahıs gözaltına alındı

Beyoğlu’nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da, çok sayıda uyuşturucu maddesi ve 16 adet fişek ele geçirildi. Helikopter destekli operasyon anı kameraya yansıdı.

Asayiş 27.09.2021, 16:06
Beyoğlu’nda torbacılara yönelik operasyon: 37 şahıs gözaltına alındı

Beyoğlu’nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da, çok sayıda uyuşturucu maddesi ve 16 adet fişek ele geçirildi. Helikopter destekli operasyon anı kameraya yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Beyoğlu’nda sokak satıcısı ve torbacı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 kilogram metamfetamin, 7 gr Esrar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 622,2 gram toz esrar, 16 adet fişek ele geçirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0