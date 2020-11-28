banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi
CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Beyoğlu’nda tedbirleri hiçe sayan kaçak gece kulübüne korona baskını

Beyoğlu’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı.

Asayiş 28.11.2020, 06:54
2
Beyoğlu’nda tedbirleri hiçe sayan kaçak gece kulübüne korona baskını
banner422

Beyoğlu’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne ise polis baskın yaptı. Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık