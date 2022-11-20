Beyoğlu’nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu’nda seyyar satıcıdan salep alırken hasımları tarafından silahlı saldırıya uğrayan Murat Fırat Canlı hayatını kaybederken, sahlep satan Hasan Karakaya ise yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan seyyar satıcıdan salep almak isteyen Murat Fırat Canlı hasımları olduğu öğrenilen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, seyyar satıcı Hasan Karakaya ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan Karakaya’yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Canlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerdi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Savcının yaptığı incelemelerin ardından Mırat Fırat Canlı’nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.