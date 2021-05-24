banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
Altın fiyatlarında düşüş başladı:
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı

Beyoğlu’nda silahlı saldırı

Beyoğlu’nda bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Asayiş 24.05.2021, 16:22
Beyoğlu’nda silahlı saldırı

Beyoğlu’nda bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
26°
açık