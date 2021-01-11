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Beyoğlu’nda silahlı kavga: 2 yaralı
Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş 11.01.2021, 21:38
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Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Sururi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki parkta oturan H.A. ve N.Ç. ile kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kimliği belirsiz şahıs yanındaki silahla H.A ve N.Ç’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayaklarından yaralanan yaralıları ambulansla hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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