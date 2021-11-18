Son Dakika
Beyoğlu’nda sabah saatlerinde yanan binada tekrar yangın çıktı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Beyoğlu’nda sabah saatlerinde yanan binada tekrar yangın çıktı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Asayiş 18.11.2021, 09:09
Beyoğlu’nda sabah saatlerinde yanan binada tekrar yangın çıktı. Binanın çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.